Россия массированно атаковала Украину 'Шахедами': на Виннитчине есть прилеты

В ночь с 29 на 30 сентября страна-агрессор Россия устроила очередную массированную атаку на Украину, запустив свои дроны-камикадзе Shahed. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, по вражеским целям работала ПВО.

В Винницкой области есть прилеты – был атакован инфраструктурный объект. Об этом сообщили на официальной странице Калиновского городского совета в Facebook.

"К сожалению есть прилеты. Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Городской голова находится на месте событий. Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото", – говорится в сообщении.

В Винницкой ОВА сообщали, что враг наносит удары с воздуха. "Силы обороны и все службы области работают", – отмечал начальник ОВА Сергей Борзов.

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Позже он сообщил, что в регионе есть попадание в объект инфраструктуры.

Также мониторинговые каналы писали о работе сил ПВО по дронам в Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 28 сентября защитники украинского неба отразили очередную массированную атаку дронов-камикадзе типа Shahed, запущенных российскими оккупантами. Наши воины сбили 34 из 44 ударных БПЛА врага.

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