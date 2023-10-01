На Черкасщине прилет после ночной атаки РФ: загорелись склады с зерном. Фото

Российские оккупационные войска ночью 1 октября совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Черкасской области. Под поражение попал город Умань, где зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре, есть пострадавший.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. В ГСЧС показали фото с места происшествия (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам чиновника, в Умани произошел пожар складских помещений, где хранилось зерно.

Предварительно, из-за действий агрессора пострадал один человек, его оперативно доставили в больницу.

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"Ныне продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов", – отметил Табурец.

По данным ГСЧС, на промышленном объекте в Черкасской области пожарные тушили пламя на общие площади более 3000 кв. м. К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 11 единиц техники, 52 спасателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 21 сентября страна-агрессор РФ нанесла удар по Черкассам. Вражескую ракету сбили, однако ее обломками была разрушена гостиница в центре города. В результате атаки пострадали по меньшей мере 11 человек.

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