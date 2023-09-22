В Черкассах завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания в гостиницу: появились новые данные о состоянии пострадавших. Фото и видео

В Черкассах на месте попадания сбитой российской ракеты в гостиницу, что случилось 21 сентября во время массированной атаки оккупантов на украинские города, уже завершили поисково-спасательные работы. В то же время работы по ликвидации последствий атаки еще продолжаются.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. В результате атаки оккупантов пострадали 11 человек и 13 человек были эвакуированы.

Из-под завалов удалось спасти одного человека, еще 117 лицам оказали психологическую помощь.

"К счастью, обошлось без погибших. На утро в больнице остаются шесть пострадавших: два человека в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести", – сообщил глава ОВА.

Он также сообщил, что в результате атаки оккупантов было повреждено около 500 квартир.

На месте попадания коммунальщики продолжают ликвидировать последствия удара врага. Так, оттуда вывезли почти 600 тонн строительного мусора.

Напомним, вчера в результате ракетного удара в центре города была разрушена гостиница. Также загорелись торговые павильоны на рынке в Черкассах.

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Также утром 21 сентября оккупанты атаковали Киев. В столице сработала ПВО, обломки упали в четырех районах Киева. По меньшей мере семь человек получили ранения. Силами и средствами ПВО над столицей было уничтожено более 20 вражеских целей.

В Харькове 21 сентября во время воздушной тревоги прозвучало по меньшей мере шесть взрывов. Российские террористы ударили по Слободскому району города ракетами С-300. В результате атаки пострадали два человека.

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