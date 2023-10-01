Оккупанты ночью атаковали Одесщину по меньшей мере из трех направлений: Братчук рассказал подробности

Страна-агрессор Россия ночью 1 октября запустила по Украине дроны-камикадзе типа shahed-131/136. По меньшей мере из трех направлений они пытались атаковать Одесскую область.

Предварительно, в регионе обошлось без попаданий. Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты максимально комбинировали атаку – "она была запутанной". В частности, ударные БПЛА летели с нескольких направлений: мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, а также из российских Приморско-Ахтарска и Курска.

Братчук добавил, что на юге враг активно использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы выявить системы украинской противовоздушной обороны. Речь идет о фальш-целях.

"Враг тоже пытается таким образом истощать и выискивать щелочки в системе ПВО", – заявил он.

Отметим, что в Одесской области воздушная тревога продолжалась с вечера субботы по 01:52 воскресенья, 1 октября. Мониторинговые каналы сообщали о пролетах "Шахедов" над регионом и работе сил ПВО.

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По данным Воздушных сил ВСУ, перед полуночью наблюдалось сразу несколько групп дронов-камикадзе типа Shahed, двигавшихся с Черного моря в направлении Одесщины. Еще несколько групп в тот момент уже находились на территории области в северо-западном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 1 октября войска РФ нанесли удары по Харькову и Запорожью, применив ракеты С-300. Также взрывы раздавались на Николаевщине.

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