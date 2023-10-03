Олещук показал, как силы ПВО уничтожали российские дроны в небе над Украиной в ночь на 3 октября. Видео

В ночь на 3 октября украинские силы ПВО уничтожили 30 из 32 воздушных целей, которыми российские террористы атаковали Днепропетровскую и Одесскую области. В сети показали работу защитников украинского неба, попавших в смертоносных "птичек".

Видео появилось у Telegram командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука. На кадрах видно, как без устали работают наши бойцы и слышны их эмоции после каждого точного выстрела (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам Олещука, по враждебным целям отработали подразделения 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток", 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", истребительная авиа группы сил обороны Украины.

Видео дня

Напомним, в Воздушных силах ВСУ утром 3 октября сообщили, что в ночное время вторника войска РФ атаковали Украину 31 "Шахедом", запуская их из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В то же время вражеская ракета "Искандер" летела из района крымского Джанкоя.

В южных и восточных областях работали зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп сил ПВО Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В небе над Днепропетровщиной этой ночью силы ПВО сбили 13 дронов и крылатую ракету. В результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и транспортное средство.

– В Воздушных силах ВСУ предполагают, что осенью этого года страна-агрессор Россия усилит именно дроновые, а не ракетные массированные атаки по нашим регионам. Защитники неба готовятся сбивать цели и вместе с тем подчеркивают, что процент уничтожения может оказаться иным, чем нынешний показатель 70-80%.

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