Силы ПВО сбили в небе над Днепропетровщиной 13 дронов и ракету: обломки упали на предприятия. Фото

Ночью 3 октября российская террористическая армия устроила массированную атаку на Днепропетровскую область. Силами противовоздушной обороны в небе над регионом были уничтожены 13 дронов и крылатая ракета.

В результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и транспортное средство. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации ОВА, обломки вражеских дронов прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Кроме того, там зафиксировано попадание. В результате атаки на территории предприятия возник пожар. Также зафиксировано разрушение производственных объектов.

Лысак отметил, что спасатели пожар на территории предприятия в Павлограде потушили. Также огонь от падения обломков ликвидирован в Днепре.

Кроме того, российские оккупанты продолжали терроризировать Никопольский район. Из тяжелой артиллерии враг обстреливал Мировскую громаду. В результате преступных действий россиян были повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.

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Напомним, Силы обороны Украины ночью 2 октября отразили массированную атаку России, которую та осуществила дронами-камикадзе типа Shahed. В небе было уничтожено четыре вражеских цели, в частности на Днепропетровщине.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска утром 2 октября в очередной раз обстреляли Херсон. Под удар попало транспортное предприятие, а также автомобиль полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах ВСУ предполагают, что осенью этого года страна-агрессор Россия усилит именно дроновые, а не ракетные массированные атаки по нашим регионам. Защитники неба готовятся сбивать цели и одновременно подчеркивают, что процент уничтожения может быть иным, чем нынешний показатель в 70-80%.

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