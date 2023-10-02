Оккупанты обстреляли транспортное предприятие в Херсоне, под удар попало и авто полиции: есть пострадавшие. Фото и видео

Российские оккупационные войска в понедельник утром в очередной раз обстреляли Херсон. Под удар попало транспортное предприятие, а также автомобильные полиции.

В результате очередного террористического акта россиян пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Российская армия раз с начала дня атаковала Херсон. Около 10:00 враг обстрелял транспортное предприятие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела Херсона ранения получили четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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В полиции уточнили, что спецназовцам КОРД удалось под продолжающимся взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. В настоящее время он находится в больнице. Его состояние критическое.

Кроме того, под огонь попали авто патрульной полиции. Удар был такой силы, что пробило броню. В результате пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии.

В прокуратуре Херсонской окружной прокуратуры сообщили, что начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По предварительной информации, обстрел велся по артиллерии.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты 1 октября сбросили с дрона взрывчатку на жилые дома в Херсоне, вспыхнул пожар. Из огня удалось спасти четырех человек.

Кроме того, в ночь на 1 октября на регион оккупанты сбросили 10 авиабомб, пострадали мирные жители.