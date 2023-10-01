Оккупанты ночью сбросили на Херсонщину 10 авиабомб, есть пострадавшие – ОВА

Херсонская область в ночь на 1 октября пережила атаку российских оккупационных войск. Противник запустил по региону 10 авиационных бомб. Из-за обстрелов из вражеской артиллерии пострадали мирные жители.

Об этом, выступая в эфире "Єдиних новин", сообщил представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников. По его данным, авиабомбы военные преступники направили на Ольговку, Николаевку, Бургунку и Берислав Херсонской области. Есть разрушения, но погибших и раненых нет, заявил чиновник.

И-за обстрела со стороны противника в селе Станислав Херсонского района, которое расположено на берегу Днепровского лимана, ранены четыре человека. Еще один (по состоянию на утро воскресенья) мог находиться под завалами.

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Утром 1 октября враг также обстрелял окрестности Херсона. В некоторых районах города пропал свет.

Оккупанты в последнее время очень активно бьют по региону авиабомбами. За последние семь-восемь дней их было выпущено по области около 166.

Толоконников отметил, что такие удары вызывают большие разрушения.

Авиабомбы россиян оставляют воронки диаметром 30-40 метров и глубиной примерно в человеческий рост. Взрывная волна от авиационной бомбы разрушает дома в радиусе 20-30 метров и повреждает объекты в районе километра.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Херсоне из-за российского обстрела погибла медсестра Светлана Виштомова. Она находилась возле своего дома, когда прогремели взрывы. Без матери осталось трое детей.

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