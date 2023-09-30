Войска РФ убили в Херсоне медсестру: без матери остались трое детей. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсона постоянными обстрелами. Враг целенаправленно атакует гражданские объекты, в том числе, жилые дома.

В результате очередного обстрела 28 сентября россияне убили медсестру Светлану Виштомову. Об этом в Telegram сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина погибла в результате прямого попадания российского снаряда. Обстрел произошел, когда жительница Херсона находилась на улице возле своего дома.

Она работала младшой медицинской сестрой детского отделения больницы им. А. и О.Тропиных. Молодая женщина работала в больнице более 15 лет.

Начальник городской военной администрации отметил, что погибшая в сложное военное время всячески поддерживала юных пациентов в отделении, способствуя их выздоровлению. Также он добавил, что российские военные преступники лишили матери троих детей. Кроме того, он отметил, что в момент обстрела жилых кварталов погибли еще две женщины.

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В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что враг обстрелял жилые кварталы из артиллерии. При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 30 сентября российская террористическая армия в очередной раз атаковала Херсон. Под вражеским огнем оказалась одна из гимназий в областном центре. В результате обстрела учебное заведение получило существенные повреждения.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники в ночь на 28 сентября атаковали Херсон. Известно о гибели одного мирного жителя, еще минимум один ранен.

Кроме того, вечером 27 сентября Херсон также находился под массированным обстрелом российских оккупантов. Попадания были по двум местным предприятиям. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал Херсона. В результате очередного террористического акта уничтожено детское кафе.

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