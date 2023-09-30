'Демилитаризовали' парты и стены: оккупанты попали в гимназию в Херсоне. Видео

Российская террористическая армия в очередной раз атаковала Херсон. Под вражеским огнем оказалась одна из гимназий в областном центре.

В результате обстрела учебное заведение получило существенные повреждения. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате обстрела в гимназии повреждены окна, стены и потолок. Некоторое учебные классы были полностью разрушены. К счастью, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

"Оккупанты в очередной раз накрыли огнем Херсон. Попали в здание учебного заведения. Повреждены помещения старшей и начальной школы. Армия РФ "демилитаризировала" окна, стены, потолок и целые учебные классы. К счастью, обошлось без жертв", – сообщил глава ОВА.

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В свою очередь в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области сообщили, что в течение суток враг совершил 96 обстрелов, выпустив 432 снаряда из разного вида оружия. Из-за вражеских обстрелов произошло 13 пожаров в Херсонском и Бериславском районах. Горели жилые дома, техника на агропредприятии, хозяйственные постройки и гаражные помещения.

Спасатели ликвидировали все последствия вражеских обстрелов. Всего к тушению привлекалось 67 пожарных и 17 единиц техники.

Напомним, в ночь с 29 на 30 сентября страна-агрессор Россия устроила очередную массированную атаку на Украину, запустив свои дроны-камикадзе Shahed. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, по вражеским целям работала ПВО.

Ранее сообщалось, что ночью 30 сентября было зафиксировано запуски около 40 ударных БПЛА Shahed-131/136. В зоне ответственности Сил обороны Юга противовоздушная оборона уничтожила 30 ударных дронов. В Винницкой области силы ПВО сбили 20 "Шахедов", 6 – в Одесской области и еще 4 – в Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал Херсона. В результате очередного террористического акта уничтожено детское кафе.

В Украине ожидают, что Россия и этой зимой будет обстреливать энергообъекты страны. Однако наше государство готово ответить на российский террор. Как именно читайте в материале.

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