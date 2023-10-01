Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жилые дома в Херсоне: трое детей оказались в огненной ловушке

Российские оккупанты 1 октября сбросили с дрона взрывчатку на жилые дома в Херсоне, вспыхнул пожар. Из огня удалось спасти 4 человека.

Из огненной ловушки, в частности, спасены 3 ребенка 4 месяца, 3 и 5 лет. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По словам главы Херсонской МВА, очередное военное преступление захватчики совершили около 13:00.

"Около часа назад армия РФ сбросила взрывчатку с БПЛА на жилые дома в Херсоне. В результате в Днепровском районе возник пожар", – написал Мрочко в 14:26.

В огненной ловушке в частном доме, вспыхнувшем после вражеской атаки, оказались четверо гражданских, среди них дети, в том числе и младенец.

"Из пожара, возникшего в результате атаки вражеского БПЛА на Днепровский район Херсона, спасены 4 человека, из них 3 детей – в возрасте 4 месяцев, 3 и 5 лет", – подчеркнул Мрочко.

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Вместе с детьми спасли и их маму, уточнил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, ночью 1 октября российские войска нанесли удар по Умани Черкасской области. После прилета вражеского дрона загорелись склады с зерном.

Также захватчики ночью атаковали Одесскую область по меньшей мере с трех направлений. Предварительно в регионе обошлось без попаданий.

В Кривом Роге после прилета беспилотника есть разрушения, вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Всего ночью над Украиной сбили 16 вражеских беспилотников из 30, фиксировавшихся в воздушном пространстве нашего государства.

Однако дронами этой ночью оккупанты не ограничились. По Запорожской области ночью они били из артиллерии: в результате атаки погиб мужчина, еще восемь пострадали.

По Харькову российские войска ударили из С-300: три вражеских ракеты попали по территории предприятия: вспыхнул пожар.

Также от С-300 пострадала ночью Донетчина: в одном из атакованных сел региона под завалами собственного дома оказалась целая семья.

Херсонщина ночью страдала от авиационных ударов: на регион оккупанты сбросили 10 авиабомб, ранения получили мирные жители.