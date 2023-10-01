На Запорожье в результате ночной атаки РФ погиб мужчина, еще восемь пострадали

В Запорожской области в селе Малая Токмачка из-за российского артиллерийского обстрела погиб 61-летний местный житель и получила ранения 66-летняя женщина. Пострадали также семь гражданских из других населенных пунктов.

Об этом утром в воскресенье, 1 октября, сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Юрий Малашко. Он отметил, что противник атаковал и другие громады региона.

В ночь на 1 октября враг совершил ракетный удар по Запорожью, из-за чего возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, ему 35 лет.

В результате ночного обстрела Матвеевской территориальной громады ранения получили шесть человек. Это мужчины 38, 50, 52, 55 и 61 лет и женщина 48 лет.

В целом после этих атак врага (по состоянию на 8:30 воскресенья) поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Видео дня

За минувшие сутки (30 сентября) было зафиксировано 157 вражеских обстрелов по 27 населенным пунктам региона.

12 беспилотниками российская оккупационная армия атаковала Гуляйполе, Новодаровку, Новопавловку, Роботино, Малиновку, Малую Токмачку, Малые Щербаки. Семь обстрелов из российских РСЗО были совершены противником по Орехову, Малой Токмачке и Роботино.

Кроме того, ВС РФ совершили пять авиационных ударов по Орехову, Малой Токмачке и Новоандреевке, а также шесть ракетных ударов по Запорожью и Матвеевке.

127 артобстрелов пришлись по территории Зализничного, Белогорья, Левадного, Полтавки, Ольговского, Темировки, Преображенки, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

"Захватчики пожалеют, что пришли на нашу землю! Слава героям Украины!" – написал Малашко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 1 октября российская армия совершила очередную массированную атаку по Украине, используя дроны-камикадзе типа Shahed иранской разработки. Взрывы прогремели в нескольких регионах.

– Силы противовоздушной обороны Украины сбили 16 вражеских БПЛА. Всего их было запущено около 30.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!