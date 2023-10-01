Ночью над Украиной сбили 16 вражеских беспилотников – ВС ВСУ

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 1 октября отбили массированную атаку РФ дронами-камикадзе. Из 30 вражеских ударных БПЛА 16 были уничтожены.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. На утро известно о попадании "Шахедов" на Черкасщине и в Кривом Роге.

Отмечается, что беспилотники типа Shahed-131/136 российские оккупанты запускали по Украине с южного, юго-восточного и северного направлений. Речь идет о крымском мысе Чауда, а также Курске и Приморско-Ахтарске (РФ).

Всего в воскресенье ночью были зафиксированы пуски в сторону нашего воздушного пространства около 30 "Шахедов".

Силами и средствами ПС ВСУ, взаимодействующими с другими подразделениями ПВО Сил обороны, в небе обезвредили 16 дронов.

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На утро 1 октября известно, что ночью вражеской атаке "Шахедами" подверглась Черкасщина. Там подтверждено попадание в промышленную инфраструктуру – загорелись склады с зерном в Умани, пострадал один человек.

При этом в Кривом Роге из-за попадания российского дрона произошло разрушение гражданской инфраструктуры.– там тоже возник пожар. Под утро на Днепропетровщине сбили один "Шахед".

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей ночью, 30 сентября, силы ПВО сбили 30 из 40 дронов типа Shahed. В частности, около 20 ударных БПЛА уничтожили на Винниччине, вместе с тем там был и прилет – по Калиновской громаде.

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