В Донецкой области после ночной атаки РФ вся семья оказалась под завалами собственного дома. Фото

Российские войска в ночь на 1 октября наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В одном из сел оккупанты разрушили 15 частных домов, под завалами одного из них оказалась целая семья из четырех человек, в том числе 16-летний парень.

Всего ночью враг бил по 19 населенным пунктам Донецкой области, нанеся разрушения 71 гражданскому объекту. Подробности ночных обстрелов региона рассказали в Донецкой областной прокуратуре и Министерстве внутренних дел Украины.

Так, после полуночи россияне нанесли ракетный удар по селу Кондратовка возле Дружковки Донецкой области. Били предположительно ракетой комплекса С-300.

Под ударом оказался частный сектор.

"В результате разрушения одного из жилых домов получила телесные повреждения целая семья – 40-летний мужчина с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет. Из-под завалов полностью разрушенного дома раненых достал сосед – сотрудник спасательной службы", – рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Видео дня

В целом, по данным прокуратуры региона, в селе повреждено 15 частных жилых домов и хозяйственных построек, в МВД же заявляют о 16 разрушенных домах.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование в рамках уголовного производства (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В то же время, ракетами россияне атаковали также Алексеево-Дружковку.

"Два ракетных удара оккупанты нанесли по пгт Алексеево-Дружковка. Повреждены 2 многоквартирных дома, цех. Информация о пострадавших не поступала", – рассказали в МВД.

Всего за минувшие сутки захватчики нанесли по гражданскому населению 30 ударов.

Под огнем оказались 19 населенных пунктов: города Авдеевка, Константиновка, Краматорск, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Курдюмовка, Очеретино, села Богоявленка, Дальнее, Дачное, Ласточкино, Маяк, Новоселовка Первая, Новоукраинка .

"Разрушения претерпел 71 гражданский объект: 26 жилых домов, 36 автомобилей, цеха, детский сад, школа, ЛЭП", – перечислили в МВД.

Напомним, ночью 1 октября российские войска нанесли удар по Умани Черкасской области. После прилета вражеского дрона загорелись склады с зерном.

Также захватчики ночью атаковали Одесскую область по меньшей мере с трех направлений. Предварительно в регионе обошлось без попаданий.

В Кривом Роге после прилета беспилотника есть разрушения, вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Всего ночью над Украиной сбили 16 вражеских беспилотников из 30, фиксировавшихся в воздушном пространстве нашего государства.

Однако дронами этой ночью оккупанты не ограничились. По Запорожской области ночью они били из артиллерии: в результате атаки погиб мужчина, еще восемь пострадали.

По Харькову российские войска ударили из С-300: три вражеских ракеты попали по территории предприятия: вспыхнул пожар.

Херсонщина ночью страдала от авиационных ударов: на регион оккупанты сбросили 10 авиабомб, ранения получили мирные жители.