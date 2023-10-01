В Харькове три вражеских ракеты С-300 попали по территории предприятия: вспыхнул пожар

Террористические войска России ночью 1 октября нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Там вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.

О пострадавших информации пока нет. Вражеские удары подтвердил глава Харьковской областной военной Олег Синегубов.

По его словам, атака произошла около 01:00. Российские оккупанты обстреливали город ракетами С-300. Зафиксировано попадание трех вражеских целей.

"По территории гражданского предприятия, там произошел пожар. Информация уточняется", – написал чиновник.

Отметим, что удары ракетами С-300 оккупанты нанесли и по Запорожью. Во время ночной воздушной тревоги в обоих городах раздавались мощные взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов известил жителей, что облцентр находится под вражеским ударом.

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Кроме этого, этой ночью войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО сбили 16 таких ударных БПЛА. В то же время произошло попадание в Кривом Роге на Днепропетровщине и Умани Черкасской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 21 сентября в Харькове насчитали шесть мощных взрывов. Тогда РФ тоже атаковала город ракетами С-300: было попадание в Слободском районе, пострадали три человека.

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