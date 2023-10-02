Россия ночью запустила по Украине семь 'Шахедов': силы ПВО сбили четыре дрона

Силы обороны Украины ночью 2 октября отразили массированную атаку России, которую та осуществила дронами-камикадзе типа Shahed. В небе было уничтожено четыре вражеских цели, в частности на Днепропетровщине.

Угроза ударов существовала для столицы и северо-восточных областей. О деталях атаки сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, оккупанты запускали ударные БПЛА с юго-восточного направления (город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ).

В общем фиксировались пуски семи "Шахедов", четыре из которых были обезврежены силами и средствами Воздушных сил.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что этой ночью ударными БПЛА враг атаковал именно этот регион. По его словам, защитники из воздушного командования "Восток" сбили там три "Шахеда".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 1 октября силы ПВО сбили 16 из около 30 "Шахедов", которые запустили оккупанты. К сожалению, были и прилеты – на Черкасщине, в Кривом Роге.

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