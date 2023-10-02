Оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину дронами, сбиты три БПЛА

Ночью 2 октября российская террористическая армия устроила очередную атаку ударными дронами-камикадзе. Часть вражеских БПЛА были уничтожены в небе над Днепропетровской областью.

Подразделения воздушного командования "Восток" сбили три вражеских беспилотника. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

О последствиях ночной атаки или падения обломков вражеских ударных дронов в областной администрации не сообщали. Воздушная тревога в Днепропетровской области ночью продолжалась более часа. Силы противовоздушной обороны активно работали по вражеским целям.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами. Подразделения ПвК "Восток" сбили над областью 3 вражеских беспилотника. Защитники неба, спасибо за круглосуточный караул", – написал глава ОВА.

В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что обстрелов во всех громадах региона в течение ночи не зафиксировано.

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Напомним, ночью 1 октября российская террористическая армия атаковала Кривой Рог ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В результате теракта произошло разрушение гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска ночью 1 октября совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Черкасской области. Под поражение попал город Умань, где зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, hоссийская террористическая армия постоянно применяет новую тактику обстрела Украины ударными дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг пытается обмануть средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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