Ракеты или дроны: в Воздушных силах дали прогноз, на какие атаки Россия сделает ставку осенью

В Воздушных силах ВСУ предполагают, что осенью этого года страна-агрессор Россия усилит именно дроновые, а не ракетные массированные атаки по нашим регионам. Защитники неба готовятся сбивать цели и одновременно подчеркивают, что процент уничтожения может быть иным, чем нынешний показатель 70-80%

Ведь чем больше ударных беспилотников будет залетать в воздушное пространство страны, тем больше силам ПВО понадобится средств поражения для их поражения. На это указал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона 2 октября.

"Пропорциональность будет сохраняться, когда мы будем получать пропорционально средства. Понимаете, сколько их Украина тратит на ракеты, БПЛА разведывательного типа и ударные? Если враг будет увеличивать количество дронов, безусловно, нам нужно увеличивать количество средств", – пояснил он.

По его словам, средства для сбивания вражеских целей украинская ПВО может увеличивать только за счет поддержки партнеров. В этом вопросе идет постоянная работа, в частности в формате "Рамштайн".

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Игнат добавил, что сентябрь 2023-го стал рекордным месяцем по количеству российских ударов "Шахедами". Сегодня наблюдаются признаки того, что именно они будут больше доминировать в будущих вражеских атаках.

В ПС ВСУ уже несколько месяцев акцентируют внимание на том, что Россия наращивает производство этих ударных БПЛА. Защитники готовятся давать отпор.

Спикер Воздушных сил назвал это очевидными шагами. Также подчеркнул, что в осенней ударной кампании против Украины государство-террорист меньше, чем в прошлом году, будет использовать ракеты, в частности собственного производства.

"Потому что ракета – это более мощное и более дорогое оружие, чем дрон-камикадзе, также его дольше производить", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-арессор Россия наладила производство дронов Shahed-131/136 на своей территории. По данным ГУР, к концу 2023 года враг планирует собрать 1300 "Шахедов" для атак по Украине.

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