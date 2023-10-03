Россия атаковала Украину десятками 'Шахедов' и ракетой 'Искандер-К': силы ПВО сбили 30 целей

Защитники украинского неба во время воздушной атаки России ночью 3 октября сбили 29 дронов-камикадзе Shahed-131/136 и крылатую ракету "Искандер-К". Их агрессор запускал по южным и восточным регионам.

Всего было зафиксировано 32 вражеских цели. Об их обезвреживании сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что в ночное время вторника войска РФ атаковали Украину 31 "Шахедом", запуская их с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В то же время вражеская ракета летела из района крымского Джанкоя.

В южных и восточных областях работали зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп сил ПВО Украины.

Цели уничтожали в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.

"Всего силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены 30 воздушных целей: 29 дронов Shahed-131/136 и одна крылатая ракета "Искандер-К". Держим небо! Вместе – к победе!" – уточнили военные.

Видео дня

Известно, что 13 "Шахедов" и "Искандер-К" были сбиты в небе над Днепропетровщиной. Из-за падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и транспортное средство.

Остальные 16 ударных БПЛА силы ПВО сбили на Николаевщине. В то же время утром сообщалось, что еще один "Шахед" приземлили воины Военно-морских сил над Одесщиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ночью, 2 октября, силы ПВО сбили четыре из семи "Шахедов". Большинство дронов обезвредили на Днепропетровщине, в то же время были попадания, в частности по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

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