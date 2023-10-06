Оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья: повреждено зернохранилище, горели авто

Российские оккупационные войска ночью в пятницу, 6 октября, атаковали дронами типа Shahed юг Украины. Защитники неба сбили 11 ударных БПЛА на Одесщине и Николаевщине, однако есть и попадания в пограничъе.

В частности, враг поразил инфраструктуру Подунавья, повредив зернохранилище. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

По данным военных, этой ночью агрессор направил на разные регионы Украины несколько групп "Шахедов" из Крыма.

Силами противовоздушной обороны только на юге было обезврежено 11 дронов, в частности восемь в Николаевской и три – Одесской области.

Отмечается, что во время атаки оккупанты использовали тактику сложных маневров, поэтому их ударные БПЛА несколько раз меняли курс, в очередной раз идя по линии государственной границы.

Так, под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья. Там повреждения получило зернохранилище, загорелось несколько грузовых автомобилей.

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Спасатели оперативно потушили огонь. В результате этих событий люди не пострадали. В то же время из-за вражеской атаки было временно остановлено функционирование паромной переправы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 6 октября воздушную тревогу объявляли на юге, в центре и на севере Украины. В ВС ВСУ сообщали об угрозе ударных БПЛА, в это время взрывы раздавались в Одесской и Черкасской областях.

Под утро российские террористы обстреляли центральную часть Харькова. Пострадало по меньшей мере три человека, повреждения получили авто и здания.

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