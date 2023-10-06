Оккупанты нанесли удар по центру Харькова: есть раненые

Российские террористы утром 6 октября устроили массированный обстрел украинского Харькова. Удар получили несколько районов в центральной части города, пострадали люди.

Об этом сообщили представители местных властей. Жителей призвали находиться в укрытиях.

"Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части", – написал в 06:46 в Telegram-канале мэр Игорь Терехов.

Информацию повторил и глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что российские оккупанты продолжают наносить удары по облцентру.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!" – призвал чиновник.

Позже он подтвердил вражеские попадания в Киевском и Основянском районах Харькова. Там трое жителей получили ранения – их состояние оценивается как легкое.

"Экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий. Информация уточняется. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – подчеркнул глава ОВА.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 5 октября террористы ВС РФ ударили ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковщины. Там проходили поминки по односельчанину, поэтому внутри находилось много людей.

В результате российского военного преступления погиб 51 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Фактически жертвами оккупантов стали целые семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!