newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза

Марина Погорилко
War
3 минуты
9,6 т.
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза

В результате российского теракта в селе Гроза на Харьковщине погиб каждый шестой житель. Россия убила целые семьи, людей даже некому оплакать.

Издание "Думка" опубликовало репортаж с места военного преступления государства-террориста. На кадрах видно, что часть тел уже спрятали в пакеты, другие – продолжают лежать под открытым небом. Они изуродованы до неузнаваемости.

Как отметили журналисты, время от времени следователи подводят к ним людей для опознания. Пожилой мужчина по имени Сергей упал на колени у тела жены и принялся плакать. Он узнал родного человека только по остаткам одежды.

Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Видео дня

У другого тела в пакете тоже плачет мужчина – тоже потерял жену. Ее уже забрали в грузовик, чтобы отвезти в харьковский морг.

Однако к большинству пакетов никто не подходит, ведь люди погибли целыми семьями. Целые дома на улице теперь пустые.

Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза

Открывшаяся после разбора завалов картина поразила даже главного следователя Харьковской области Сергей Болвинова. Он признался, что за время работы видел очень многое, работал на месте массового захоронения в Изюме, однако впервые видит, как погиб одновременно 51 человек.

"Дать характеристику этим действиям трудно, можно сказать, что только террористы так поступают и российские военные так могут поступить. Бить по гражданскому кафе в гражданском месте, где гражданские люди провожают в последний путь своего односельчанина… Нормальный человек понимает, что это не что иное, как террористический акт, ничто иное, как нарушение законов и обычаев войны", – отметил Болвинов.

Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза
Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Житель Харьковщины, где днем 5 октября Россия устроила теракт с наибольшим количеством погибших с начала полномасштабного вторжения, рассказал, что в кафе поминали погибшего военного. Сам Александр Мухатый потерял трех членов семьи: брата, невестку и маму.

– На атаку РФ по Грозе на Харьковщине отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, сознательный теракт", – заявил глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!