Погибли целые семьи: фоторепортаж с места удара оккупантов по кафе в селе Гроза

В результате российского теракта в селе Гроза на Харьковщине погиб каждый шестой житель. Россия убила целые семьи, людей даже некому оплакать.

Издание "Думка" опубликовало репортаж с места военного преступления государства-террориста. На кадрах видно, что часть тел уже спрятали в пакеты, другие – продолжают лежать под открытым небом. Они изуродованы до неузнаваемости.

Как отметили журналисты, время от времени следователи подводят к ним людей для опознания. Пожилой мужчина по имени Сергей упал на колени у тела жены и принялся плакать. Он узнал родного человека только по остаткам одежды.

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У другого тела в пакете тоже плачет мужчина – тоже потерял жену. Ее уже забрали в грузовик, чтобы отвезти в харьковский морг.

Однако к большинству пакетов никто не подходит, ведь люди погибли целыми семьями. Целые дома на улице теперь пустые.

Открывшаяся после разбора завалов картина поразила даже главного следователя Харьковской области Сергей Болвинова. Он признался, что за время работы видел очень многое, работал на месте массового захоронения в Изюме, однако впервые видит, как погиб одновременно 51 человек.

"Дать характеристику этим действиям трудно, можно сказать, что только террористы так поступают и российские военные так могут поступить. Бить по гражданскому кафе в гражданском месте, где гражданские люди провожают в последний путь своего односельчанина… Нормальный человек понимает, что это не что иное, как террористический акт, ничто иное, как нарушение законов и обычаев войны", – отметил Болвинов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Житель Харьковщины, где днем 5 октября Россия устроила теракт с наибольшим количеством погибших с начала полномасштабного вторжения, рассказал, что в кафе поминали погибшего военного. Сам Александр Мухатый потерял трех членов семьи: брата, невестку и маму.

– На атаку РФ по Грозе на Харьковщине отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, сознательный теракт", – заявил глава государства.