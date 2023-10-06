"Спасательная операция продолжается": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову, в результате которого погиб ребенок. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский после массированного обстрела ВС РФ Харькова заявил, что "наша устойчивость, наше движение и ежедневные потери оккупантов – это то, что должно быть ответом на российский террор". Противник атаковал город утром 6 октября, в результате чего есть раненые и погиб 10-летний ребенок.

Глава государства отреагировал на очередное преступление захватчиков. На своем канале в Telegram гарант поделился видео местных жителей, которые показали последствия вражеской атаки (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Убитый ребенок – мальчик. Десять лет ему было... Мои соболезнования родным и близким! Более 20 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь", – написал президент.

Видео дня

По состоянию на 11:00, как отметил он, спасательная операция продолжалась. Зеленский поблагодарил всех, кто помогает нашим людям, а также воинов, которые несмотря ни на что двигаются вперед.

Украинский лидер указал: Силы обороны приближают возвращение справедливости для нашей страны. Ответом на террор страны-агрессора будут действия наших защитников на поле боя, намекнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Взрывы в Харькове прозвучали рано утром в пятницу, 6 октября. Пострадали Киевский и Основянский районы.

– В результате обстрела погиб 10-летний мальчик, тело которого нашли под завалами дома. Ребенок в момент атаки противника спал. Количество мирных жителей, которые получили травмы и ранения, – минимум 27 человек.

– Под российский обстрел в Харькове попали журналисты португальского телеканала RTP. Автомобиль медийщиков поврежден осколками.

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