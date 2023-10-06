Под обстрел в Харькове попал автомобиль съемочной группы португальского телеканала: появились подробности. Видео

В Харькове утром 6 октября под российский обстрел попали иностранные журналисты. Члены съемочной группы португальского телеканала RTP не получили ранений, но их автомобиль поврежден осколками.

Telegram-канал "SPILKA News" сообщил, что украинский продюсер португальской съемочной группы, исполнительный директор Академии украинской прессы Андрей Коваленко чудом избежал травм. "Привалило оконной рамой, но я целый. Все мы целы, но думал, что уже все", – рассказал он.

Известно, что сотрудники RTP планировали поехать в село Гроза на Харьковщине, где оккупационные войска одним ракетным ударом убили более 50 мирных жителей.

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Далее иностранные журналисты должны были отправиться в командировку на линию фронта на Донетчине. Они остановились в Харькове по дороге из Киева.

Обстрел, по предварительной информации, застал сотрудников СМИ в отеле, который очень популярен среди журналистов и представителей различных международных организаций, приезжающих в Харьков.

"Ракета прилетела почти в гостиницу", – заявил Андрей Коваленко.

Как писал OBOZREVATEL:

– Армия страны-агрессора РФ утром 6 октября устроила массированный обстрел украинского Харькова. Под удары попали несколько районов в центральной части города.

– В результате преступления оккупантов погиб мальчик. Ему было всего 10 лет. Тело малолетнего нашли под завалами жилого дома. Пострадали минимум 25 человек.

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