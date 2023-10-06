Нашли под завалами: в результате удара РФ по Харькову погиб 10-летний мальчик

Рано утром 6 октября в результате российского обстрела украинского Харькова погиб ребенок. Его тело нашли под завалами.

Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил гибель несовершеннолетнего в 8:35 пятницы на своем канале в Telegram. Об атаке оккупантов он сообщил в 6:46.

"Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому", – отмечал мэр.

В 7:40 еще была надежда, что ребенок мог выжить под завалами собственного дома. Однако впоследствии Терехов сообщил, что несовершеннолетний гражданский погиб.

Согласно информации главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, под завалами нашли мертвого мальчика 10 лет.

"Предварительно, пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок", – написал чиновник в Telegram в 8:48.

Добавим: враг атаковал Харьков ракетами дважды за утро, в том числе центр города. Попадания были попадания в Киевском и Основянском районах, есть разрушения и пострадавшие.

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Как писал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска государства-агрессора России 5 октября 22 раза атаковали Сумскую область Украины.

– Россияне обстреляли восемь пограничных громад региона, в результате чего погиб один человек.

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