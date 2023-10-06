В Сумской области из-за обстрелов РФ погиб человек: оккупанты атаковали 8 громад

Оккупационные войска государства-агрессора России 5 октября 22 раза атаковали Сумскую область Украины. Россияне обстреляли восемь пограничных громад в регионе, в результате атак погиб один человек.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Сумской ОВА. Всего в четверг в Сумской области был зафиксирован 131 взрыв.

Оккупанты ударили по Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Хотинской, Великописаревской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Эсманской громадах.

Жертва в результате атак врага есть в Середино-Будской громаде – там оккупанты били из РСЗО "Град" и минометов.

Для обстрелов других населенных пунктов враг использовал артиллерию, минометы, СПГ-9, также был пуск с вертолета ракет НАР.

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Напомним, днем 5 октября оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Предварительно известно о 51 погибшем, среди них – 8-летний мальчик. В момент взрыва в заведении проходили поминки.

Кроме того, в четверг россияне снова обстреляли жилой район в центре Херсона. В результате во дворе многоэтажного дома были убиты местные жители – мужчина и женщина. Это брат и сестра, бежавшие в Херсон после подрыва Каховской ГЭС.

Также 5 октября враг ударил больницы и станции экстренной помощи в Бериславе Херсонской области. В результате атаки пострадали двое медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 октября войска РФ ударили по Антоновке в пригороде Херсона. В результате обстрела погиб мужчина, еще семь человек были ранены.

– Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что ВСУ дают мощный ответ оккупантам на жестокие обстрелы Херсонщины. Однако, по его словам, сейчас не обо всем можно рассказывать – нужно сохранять тишину.

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