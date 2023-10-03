Оккупанты нанесли удары по Антоновке на Херсонщине: есть пострадавшие, под завалами могут оставаться люди

Войска РФ нанесли авиаудар по Антоновке Херсонской области. Вследствие атаки, предварительно, пострадали трое местных жителей, под завалами могут оставаться люди.

Об обстреле сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "Оккупационные войска нанесли авиаудар по Антоновке. По предварительной информации, пострадали трое местных жителей", – написал он в своем Telegram-канале.

Глава ОВА добавил, что под завалами поврежденных зданий могут быть люди, информация уточняется.

Перед этим Прокудин предупреждал об угрозе ракетных ударов и пусков управляемых авиабомб, поскольку в воздушном пространстве Херсона фиксировалась активность вражеской авиации.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне оккупанты обстреляли Херсон, попав в транспортное предприятие и автомобиль полиции. Вследствие атаки погиб патрульный, еще четыре человека получили ранения.

– Также враг ударил по Покровскому и Волновахскому районах Донетчины – ранения получили четыре человека.

– В ночь на 3 октября РФ атаковала Украину десятками "шахедов" и ракетой "Искандер-К". Силы ПВО сбили 30 целей, на Днепропетровщине обломки дронов и ракеты упали на предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!