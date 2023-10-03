Войска России ударили по двум районам Донетчины: попали в предприятие, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска снова ударили по мирным жителям в Донецкой области. Оккупанты 2 октября обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах – ранения получили четыре человека.

Кроме того, россияне попали в сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украина.

Там отметили, что начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Правоохранители рассказали, что враг обстрелял Донетчину из артиллерии. В 7 утра они ударили по предприятию в селе Новоукраинка Углегорской громады – осколочные ранения получили два работника 36 и 55 лет, которые находились на улице. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Через несколько часов оккупанты обстреляли поселок Елизаветовка Покровского района, где получила ранения 83-летняя местная жительница. Кроме того, войска РФ нанесли удар по поселку Трудовое.

От попадания снарядов получил телесные повреждения мужчина 53 лет, который был госпитализирован с массивным кровотечением.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в понедельник утром в очередной раз обстреляли Херсон. Под удар попало транспортное предприятие, а также автомобиль полиции.