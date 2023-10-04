Превратили в металлолом: ВСУ точным ударом уничтожили российский Т-90 на левобережье Херсонщины. Видео

Воины Сил обороны Украины дают мощный ответ на жестокие вражеские обстрелы Херсонщины. В частности, на левобережье Днепра защитники превратили в металлолом российский танк Т-90 "Владимир".

Об этом рассказал первый заместитель руководителя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. В своем Telegram-канале чиновник опубликовал зрелищные кадры поражения вражеской бронетехники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

На опубликованном ролике видно, как БПЛА сбрасывает боеприпас на танк оккупантов и тот в итоге мощно взрывается. Через секунды был нанесен повторный удар; в небо поднялся высокий огненный столб.

"Так будет с каждым: от рядового до офицера – российские военные понесут ответственность за каждую слезу боли херсонцев. Не спрячетесь и не уцелеете. И ничто вас не спасет. Потому что, как видим, красиво горит даже ваша техника, которой "аналогов нет", – отметил Соболевский.

Видео дня

По словам заместителя председателя ОВА, на Херсонщине сейчас тяжелые дни, поскольку оккупанты беспощадно бьют по жилой застройке деоккупированных общин, ежедневно гибнут мирные жители.

"Ответ Сил обороны Украины есть! Он мощный. Не обо всем можно рассказывать, ведь лучше сохранять тишину. Если наши воины захотят, они сами вам покажут ту информацию, которой можно будет делиться открыто. Например, как это видео уничтожения российского Т-90 на левом берегу", – рассказал Соболевский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Украине были обезврежены 13 танков врага. Также оккупанты потеряли десятки единиц другой военной техники и около 450 человек личного состава.

– Ранее ВСУ сожгли новейший российский танк Т-90М "Прорыв" ценой более 4 млн долларов, который президент РФ Путин называл своим любимым. Бронемашина обстреливала позиции украинских воинов.

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