ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М 'Прорыв', обстреливавший украинские позиции: его цена свыше $4 млн. Видео

Защитники Украины уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв", обстреливавший позиции наших воинов. Стоимость такой техники – более 4 миллионов долларов.

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Ответное видео опубликовал в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов. Вражеский танк "аналоговнет" обнаружила аэроразведка 3-й штурмовой бригады (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

"А затем оператор группы "Асгард" всадил в танк Fpv-дрон с кумулятивной гранатой, после чего два Fpv-дрона всадили операторы 3-й штурмовой. Танк получил повреждение, вероятно, двигателя, и оставлен экипажем", – сообщил Бутусов.

"Прорыв" является главным боевым танком российской армии. Первые такие танки поступили в ВС РФ в 2020 году. Всего было выпущено менее 100 единиц такой техники. Основными особенностями модернизации танка стала замена старой башни на новый боевой модуль, оснащаемый усовершенствованной СУВ "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена, новый автомат зарядки и модернизированная пушка 2А46М-5.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За сутки 10 сентября Силы обороны уничтожили шесть катеров РФ в Херсонской области. Также ВСУ уничтожают артиллерию, минометы и другие средства, по которым россияне терроризируют правый берег Херсонщины.

– Подразделение ударных беспилотников "Шершни Довбуша" из состава 68-й отдельной егерской бригады уничтожили вражеский состав противотанковых мин. Лишь одной гранатой защитники попали в цель оккупантов, что спровоцировало мощную детонацию.

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