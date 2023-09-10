Украинские воины гранатой попали во вражеский склад противотанковых мин: под огнем оказалась и машина оккупантов. Видео

Подразделение ударных беспилотников "Шершни Довбуша" из состава 68-й отдельной егерской бригады уничтожили вражеский состав противотанковых мин. Лишь одной гранатой защитники попали в цель оккупантов, что спровоцировало мощную детонацию.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Генерального штаба ВСУ. После сильного взрыва в небо взвилось черное облако дыма. В радиус взрыва попала также российская боевая машина (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Напомним, бойцы украинской снайперской группы "Призрак Бахмута" отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого на Бахмутском направлении в районе "Самолета" "демилитаризовали" захватчика с расстояния почти 1 километр.

Защитник в темное время суток заметил оккупанта в оптический прицел на расстоянии 960 метров. В результате одного точного выстрела захватчик был ликвидирован.

Также воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ выбили оккупантов с позиций на одном из участков фронта. Российские военные пытались уйти от ударов пушек, однако им не удалось. На кадры попал удар по блиндажу врага и мощный взрыв, в результате чего оккупанты потеряли 8 из 20 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны деоккупировали еще 1,5 квадратных километра территории в районе села Роботино Токмакской громады Запорожской области. На Таврическом направлении потери врага за сутки составили 226 человек, сообщили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

– Бойцы аэроразведки 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ продемонстрировали точный удар по врагу на Лиманском направлении. В результате оккупанты потеряли очередной бронеавтомобиль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!