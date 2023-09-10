Силы обороны освободили еще 1,5 квадратных километра в районе Работино

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага. Нашим воинам удалось деоккупировать еще 1,5 квадратных километра территории в районе села Работино Токмакской громады Запорожской области.

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Об этом утром 10 сентября в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. "Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работино. Освобождено еще около 1,5 километра квадратных нашей украинской территории", – заявил военный.

По его данным, на Таврическом направлении потери врага за сутки составили 226 человек.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский на своем канале в Telegram тоже подтвердил продвижение украинских защитников вперед. Он написал, что оно составило больше километра.

Среди 226 оккупантов 72 – это безвозвратные потери ВС РФ, 149 – "трехсотые" (раненые), пять – попали в плен.

В целом за минувшие сутки наши артиллеристы на указанном направлении выполнили 1391 огневую задачу.

Было уничтожено 27 единиц военной техники противника: три танка, две ББМ, три артиллерийские системы и минометы, две РСЗО, девять БПЛА, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Кроме того, украинским воинам удалось найти и поразить шесть складов боеприпасов врага.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши Герои продолжают наступательную операцию на юге. За минувшие сутки (9 сентября) произошло более 30 боевых столкновений.

– Детальнее о ситуации на разных участках фронта можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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