Работает группа "Призрак": Сырский показал уничтожение оккупанта на расстоянии почти в 1 км. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. Защитники страны ликвидируют врага даже в самых сложных условиях.

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На Бахмутском направлении снайпер "демилитаризировал" захватчика с расстояния почти в 1 километр. Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бойцы украинской снайперской группы "Призрак Бахмута" отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали врага в районе "Самолета" во временно оккупированном Бахмуте.

Защитник в темное время суток заметил оккупанта в оптический прицел на расстоянии 960 метров. В результате одного точного выстрела захватчик был ликвидирован.

"Бахмут. Район "самолета". Работает группа "Призрак" отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого. С дистанции 960 метров был уничтожен россиянин. Наши герои видят всех", – написал Сырский.

Напомним, украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта-пулеметчика, который находился от него на расстоянии 880 метров. Наблюдение за противником и момент выстрела воин снял на камеру.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 268,6 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники. Только за сутки 9 сентября украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 490 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в очередном перехвате телефонного разговора российского солдата подтверждаются многочисленные потери армии России. Оккупант просил товарища договориться с военкомом, чтобы тот вытащил остатки захватчиков с фронта, иначе и им придет конец.