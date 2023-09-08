Работала группа "Призрак": Сырский показал кадры уничтожения российского пулеметчика с дистанции 880 метров. Видео

Украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта-пулеметчика, который находился от него на расстоянии 880 метров. Наблюдение за противником и момент выстрела воин снял на камеру.

Видео дня

Соответствующим видео поделился командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он обнародовал кадры на своем канале в Telegram в пятницу, 8 сентября (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"Отминусовал" военнослужащего страны-агрессора снайпер из группы "Призрак" Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого (входит в состав Сухопутных войск ВСУ).

"С дистанции 880 метров был уничтожен российский пулеметчик", – написал Сырский.

Видео снято ночью, поэтому наш воин наблюдал за врагом с помощью специального оборудования. Захватчик прятался в окопе или каком-то другом углублении недалеко от дороги. Снайпер ВСУ заметил российского военного, когда тот выглядывал из своего укрытия. Профессиональный выстрел – и оккупант упал.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки (7 сентября) Силы обороны Украины проредили армию государства-террориста России еще на 640 оккупантов. За весь период полномасштабной войны ВС РФ потеряли 267 540 человек.

– Сколько военной техники противника уничтожено – читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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