Силы обороны ликвидировали еще 640 оккупантов и уничтожили 156 единиц вражеской техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки силы обороны Украины проредили армию государства-террориста России еще на 640 оккупантов. Так, общая численность потерь врага в живой силе за весь период полномасштабной войны достигло 267 540 человек.

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Об этом 8 сентября сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также защитники Украины отправили на металлолом 156 единиц вражеской техники и вооружения.

В частности, в это утро террористы не досчитались 23 танка (в общей сложности за время полномасштабной войны 4529), 23 боевых бронированных машины (8726), 31 артиллерийскую систему (5753), 1 РСЗО (754), 1 средство ПВО (507), 2 тактического уровня (4570), 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8264) и 1 единица спецтехники (860).

Напомним, в Железном Порту на Херсонщине ВСУ ракетным ударом была уничтожена инновационная российская РЛС "Предел-Э". Новейшая "аналоговая" технология РФ не успела и недели продержаться на боевом дежурстве, хотя россияне надеялись защитить с его помощью Крымский мост и российские суда от атак украинских сил. Стоимость одной такой РЛС составляет 200 миллионов долларов.

Кроме того, украинским защитникам из егерской бригады удалось выбить захватчиков с их позиций. По ним работали аэроразведка и артиллерия. Оккупанты пытались скрыться, однако сделать этого им не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Воздушных силах ВСУ показали кадры уничтожения вражеского дрона-камикадзе Shahed. Вражескую цель в Одесской области защитники сбили с помощью немецкой зенитной самоходной установки Gepard.

– Силы обороны Украины нанесли удар по российскому пункту операторов разведывательных дронов ZALA-421. "Бавовну" оккупантам передала реактивная система залпового огня HIMARS, переданная ВСУ союзниками из Соединенных Штатов.

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