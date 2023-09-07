ВСУ точным ударом с HIMARS уничтожили пункт операторов дронов РФ, замаскированный в посадке. Видео

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому пункту операторов разведывательных дронов ZALA-421. "Бавовну" оккупантам передала реактивная система залпового огня HIMARS, переданная ВСУ союзниками из Соединенных Штатов.

Видео дня

Видео взрыва опубликовал журналист Юрий Бутусов на своем Telegram-канале "Бутусов Плюс". Ролик, предварительно, был снят в сентябре 2023 года, однако локация не раскрывается (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Замаскированный в посадке вражеский пункт управления БПЛА нашли наши аэроразведчики.

"После передачи координат нашей реактивной артиллерии был нанесен удар с HIMARS, который и уничтожил пункт оккупантов вместе с транспортом, на котором они передвигались", – написал журналист.

По информации из сети, огонь корректировал украинский беспилотник "Лелека".

Известно, что ZALA 421-16E2 производит российская компания ZALA Aero Group. Она заявляет, что этот БПЛА можно запускать с неподготовленных площадок с помощью катапульты и оснащать разными полезными нагрузками.

Заявленные производителем характеристики ZALA 421-16E2:

– размах крыла: 2,8 м;

– дальность связи: более 30 км;

– максимальная дальность полета: 35 км;

– продолжительность полета: 4 часа;

– потолок высоты: 3600 м;

– скорость полета: до 125 км/ч;

– максимальный вес: 7,5 кг;

– вес полезной нагрузки: 1,5 кг.

Как писал OBOZREVATEL, бойцы Сил специальных операций ВСУ на Бахмутском направлении "демилитаризовали" склад БК российских оккупантов, где хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь". Их противник запускает из вертолетов Ка-50 и Ка-52. Видео эффектной работы ССО можно посмотреть по ссылке.

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