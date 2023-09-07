Воины ССО уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении, где хранились управляемые ракеты. Видео 'фейерверка'

Бойцы Сил специальных операций на Бахмутском направлении "демилитаризовали" склад российских оккупантов. Наши защитники устроили захватчикам зрелищный фейерверк.

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На указанной локации хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают из вертолетов Ка-50 и Ка-52. Эффектное видео опубликовали в Telegram ССО ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бойцы отметили, что скопление вражеской техники и боеприпасов было обнаружено во время аэроразведки. После идентификации и визуального наблюдения целей операторы БПЛА оперативно передали побратимам из артиллерии координаты, после чего по ним было нанесено поражение.

Напомним, на днях военнослужащие ГПСУ и ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт на Бахмутском направлении. В результате прицельного удара по меньшей мере два оккупанта отправились "на концерт Кобзона". Место расположения врага было обнаружено во время БПЛА-разведки. В частности, отслеживая с воздуха перемещение путинской армии, украинские защитники зафиксировали наблюдательный пункт российских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ уничтожили состав военного снаряжения оккупантов во временно оккупированном пгт Мироновское Донецкой области.

– 5 сентября Силы обороны нанесли удар по оккупантам в населенном пункте Осипенко близ Бердянска. Горожане жаловались, что в городе тряслись окна и падали вещи с полок.