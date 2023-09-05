Результат слаженных действий: пограничники с военными уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Видео

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать живую силу российско-оккупационных войск. На днях военнослужащие Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский наблюдательный пункт.

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В результате этого, как минимум, двое оккупантов отправились "на концерт Кобзона". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

Так, неподалеку от Бахмута операторы БПЛА пограничного подразделения провели разведку позиций захватчика, благодаря чему обнаружили их местоположение. В частности, отслеживая с воздуха перемещение путинской армии, украинские защитники зафиксировали наблюдательный пункт российских оккупантов.

В результате слаженных действий пограничников с артиллерийскими подразделениями ВСУ удалось обезвредить как минимум 2 оккупанта и уничтожить их наблюдательный пост.

Напомним, в Запорожье утром 5 сентября прогремели мощные взрывы вблизи Бердянска. "Бавовна", по словам местных жителей, посетил район населенного пункта Осипенко.

Ранее стало известно, что вечером 4 сентября мощные взрывы раздавались в еще одном тыловом для оккупантов населенном пункте в Запорожье: в поселке Веселое недалеко от временно оккупированного Мелитополя.

Непрерывная канонада, как говорят местные, началась около 9 вечера и продолжалась несколько часов подряд. Взрывы были настолько мощными, что люди чувствовали, как дрожит земля.