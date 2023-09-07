Работал Gepard: в Воздушных силах показали момент уничтожения вражеского 'Шахеда' в Одесской области. Видео

Украинские защитники продолжают наносить урон оккупантам как в живой силе, так и в технике. На этот раз защитники показали в сети кадры уничтожения вражеского дрона-камикадзе "Shahed".

Видео дня

Видео с уничтожением дрона выложили в официальном Telegram-канале Командование Воздушных Сил ВСУ. Вражескую цель в Одесской области защитники уничтожили с помощью немецкой зенитной самоходной установки "Gepard".

"Боевая работа "Gepard" в Одесской области. Вражеский "Shahed" уничтожен", – прокомментировали видео в Воздушных Силах.

Отметим, что первые подобные танки поступили в Украину в июле 2022 года. Самоходная установка "Gepard" предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Напомним, что украинские военнослужащие на Мелитопольском направлении имели успех и закрепляются на новых рубежах. В частности, бойцы Сил обороны продвинулись к югу от Роботиного и к западу от Вербового.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия пытается остановить контрнаступление украинских войск на Бахмутском направлении. Враг бросает в бой новые образцы техники, но не достигает желаемого результата и несет потери.

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