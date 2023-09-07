Бросают в бой всё: оккупанты задействуют под Бахмутом новейшие образцы техники

Российская оккупационная армия пытается остановить контрнаступление украинских войск на Бахмутском направлении. Враг бросает в бой новейшие образцы техники, но не достигает желаемого результата и несет потери.

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Пополнять запасы новых образцов техники россияне не могут, потому что их ресурсы ограничены. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

По его словам, украинские воины уничтожают огромное количество живой силы и техники врага на Бахмутском направлении. Бородин подчеркнул, что на личный состав у россиян действует "безлимит", поэтому нужно смотреть в первую очередь на количество уничтоженной техники.

"В целом у нас ситуация неплохая, успешная, потому что за крайнее время мы уничтожили очень большое количество вражеской силы и техники. Когда мы начинаем продвигаться, они применяют большое количество техники. Не так, как они делали во время своего наступления, когда у нас не так много было поражения техники. Было поражение личного состава, но у них безлимит на них, поэтому это не так важно, как вот именно средства поражения огня", – сказал Бородин.

Также он добавил, что оккупанты задействуют под Бахмутом новые образцы техники, в частности, танки Т-90М и новые модификации БМП. В отличие от старой техники, которой у врага, вероятно, хранится на складах десятки тысяч единиц, новую технику враг не может оперативно восстанавливать.

"Тяжело оценить количество техники, которую они могут пополнять, но нужно отметить, что они используют последние образцы для отражения контратак и наших наступательных действий. Это новейшие образцы, которых у них точно немного. Условно там Т-90М, различные РЭБ, БМП последних модификаций. У них этого не так много. Понятная вещь, что БМП-1 или Т-54 у них, наверное, десятки тысяч на складах, но огневой мощи или военной ценности у них значительно меньше", – отметил Бородин.

Напомним, за сутки 6 сентября Силы обороны Украины проредили армию государства-террориста России еще на 610 оккупантов. Общая численность потерь РФ в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 266 900 лиц.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ уничтожили склад военного снаряжения оккупантов во временно оккупированном поселке Мироновское Донецкой области. На опубликованных кадрах показано, как украинские защитники наносят сокрушительный удар по складу захватчиков.