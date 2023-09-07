ВСУ 'демилитаризовали' армию РФ еще на 610 оккупантов и 136 единиц техники с вооружением – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины проредили армию государства-террориста России еще на 610 оккупантов. Так, общая численность потерь РФ в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 266 900 лиц.

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Об этом утром 7 сентября сообщили в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Кроме того, защитники Украины уничтожили 136 единиц вражеской техники.

Больше всего захватчики потеряли артиллерийских систем – 37 единиц (в общей сложности за время полномасштабной войны 5722), боевых бронированных машин – 21 (8703) единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 27 (8217), БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 (4 9 танков (4506), 5 РСЗО (753), 8 крылатых ракет, 7 единиц спецтехники и 1 средство ПВО.

Напомним, на днях военнослужащие Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский наблюдательный пункт и не менее двух оккупантов вблизи Бахмута. Операторы БПЛА пограничного подразделения провели разведку позиций захватчиков, благодаря чему обнаружили места их расположения.

Также воины ВСУ уничтожили состав военного снаряжения оккупантов во временно оккупированном пгт Мироновское Донецкой области. На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники наносят сокрушительный удар по складу захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы Российского добровольческого корпуса провели новый рейд на территорию страны-агрессора РФ. Они нанесли потери оккупантам – один ликвидированный и десяток раненых ФСБшников.

– На временно оккупированной части Луганщины подорвали коллаборанта Юрия Афанасиевского, который возглавлял "таможню ЛНР" и отмывал средства для финансирования военных против Украины оккупационных подразделений. Предатель госпитализирован с тяжелыми ранениями.