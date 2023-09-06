Бойцы РДК провели новый рейд на территорию РФ: один ликвидирован и десяток раненых ФСБшников. Видео

Бойцы Российского добровольческого корпуса провели новый рейд на территорию страны-агрессорки РФ. Они нанесли урон оккупантам.

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Об этом говорится в Telegram-канале РДК. По словам бойцов, среди потерь армии РФ – один ликвидированный и десяток раненых ФСБшников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Представители РДК совместно со смежными подразделениями провели очередной успешный огневой рейд в пограничной полосе. По меньшей мере, один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены" – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как бойцы добирались до места назначения и боролись с военными преступниками государства-террористами.

Все происходило быстро, слаженно и, как результат, успешно.

"Слава РДК! Слава Руси!" – подчеркнули в РДК.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бойцы Российского добровольческого корпуса совершили очередной рейд в Брянскую область РФ. В результате они "минунули" сразу двух вражеских силовиков.

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