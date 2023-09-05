Минус два ФСБшника: бойцы РДК совершили очередной рейд в Брянскую область РФ. Фото

Бойцы Российского добровольческого корпуса совершили очередной рейд в Брянскую область РФ. В итоге, они "минуснули" сразу два вражеских силовика.

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Представители РДК взяли на себя ответственность за ликвидацию двух сотрудников ФСБ. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поздравляем ФСБ РФ с очередным "выдавливанием"! "Успешное отбитие атаки украинских ДРГ" не было бы таким успешным, если бы, как минимум, двое сотрудников ведомства не расстались с жизнью. Возможно, им стоило работать в отделе по борьбе с репостами (в ФСБ такой точно есть)", – заявили бойцы.

В конце они откровенно добавили, что уничтожение россиян было дело их рук.

"К слову, вы снова перепутали: ваших мальчиков/конторских мужиков разложили не "укроДРГ", а бойцы Русского Добровольческого Корпуса!" – заявили в РДК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа в России заявили о попытке прорыва украинской ДРГ на территорию Брянской области. В результате инцидента якобы погибли 4 российских военных, еще 7 ранены, среди них двое пограничников.

Позже российские оккупанты понесли потери вследствие захода украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию поселка Луговой Климовского района Брянской области РФ. Пропагандисты спорят о количестве "двухсотых" и "трехсотых" среди ФСБшников и пытаются приуменьшить их.

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