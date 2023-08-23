Украинская ДРГ наделала шума в Брянской области РФ: россияне спорят о своих потерях

Российские оккупанты понесли потери вследствие захода украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию поселка Луговой Климовского района Брянской области РФ. Пропагандисты спорят о количестве "двухсотых" и "трехсотых" среди ФСБшников и пытаются приуменьшить их.

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По данным Telegram-канала "Досье Шпиона", ликвидированы, предварительно, четверо российских военных из Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ. Еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Анонимный автор канала обратил внимание на то, что ряд вражеских "военкоров" вообще отрицает потери. Пропагандист Егор Гузенко ("Тринадцатый") записал аудио, в котором сказал, что "раскрывает правду" – мол, погиб один сотрудник ФСБ. Гузенко пытался похвастаться, что он, в отличие от "ура-патриотов", якобы раскрывает реальное положение дел.

"Дело в том, что либо Егор намеренно приукрасил "тяжелую правду", либо его источник его дезинформировал", – подчеркнул автор "Досье Шпиона".

Он рассказал, что украинская ДРГ проникла на территорию РФ со стороны села Блешня Черниговской области 22 августа. Воины форсировали реку Снов и зашли на 1 километр вглубь российской территории, дойдя до российского поселка Луговой. Там завязался бой.

В перестрелке четыре сотрудника ПС ФСБ РФ стали "двухсотыми", пять – "трехсотыми".

Примечательно, что в Центре общественных связей ФСБ страны-агрессора утверждают, что по украинской ДРГ якобы был нанесен артиллерийский удар и пересечения границы РФ якобы не было.

Как писал OBOZREVATEL:

– За 22 августа Силы обороны Украины "денацифицировали" 480 оккупантов. За весь период полномасштабной войны численность потерь РФ в живой силе достигла 258 820.

– Сколько военной техники "второй армии мира" сожгли наши защитники – читайте по ссылке.

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