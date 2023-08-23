Силы обороны уничтожили еще 480 оккупантов и десятки единиц их техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки, 22 августа, Силы обороны Украины "денацифицировали" очередную партию российских оккупантов, а именно 480 путинских военных преступников. Так, за весь период полномасштабной войны в Украине численность российской "армии 200-х" достигла уже 258 820 захватчиков.

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Статистику потерь государства-террориста на фронте утром 23 августа обновили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что оккупанты не досчитались также десятков единиц своей техники.

В частности, на лом украинские военные отправили 11 танков РФ (в общей сложности за время полномасштабной войны 4373), 12 боевых бронированных машин (8488), 23 артиллерийских системы (5318), 1 РСЗО (722), 12 БПЛА оперативно- 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7745), а также 3 единицы специальной техники (800).

Напомним, украинские воины из подразделения "Шершни Довбуша" на одном из направлений фронта уничтожили российский состав противотанковых мин с помощью одной только гранаты. Взрыв был настолько ярким, что сами оккупанты в перехваченных переговорах назвали его "маленьким ядерным взрывом".

Кроме того, Силы обороны несколькими точными ударами уничтожили артиллерию, из которой оккупанты обстреливали украинские позиции в Донецкой области, в частности самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм. Вместе со сожженным железом враг понес потери убитыми и ранеными.

Координаты выявленных целей операторы группы специального назначения ССО передали артиллерии сил обороны и корректировали ее огонь. Этот "фейерверк" и попал на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW сообщили, что удары Сил обороны по глубокому тылу оккупантов в Украине порождают недовольство в информационном пространстве страны-агрессора РФ. Они вызывают критику российского военного командования, на что, возможно, и рассчитывал Киев;

– ВСУ уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Такая станция может создавать помехи и угнетать сигналы навигационных спутников в радиусе до 25 километров.