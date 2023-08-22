Эффектное зрелище: 'Шершни Довбуша' одной гранатой уничтожили вражеский склад противотанковых мин. Видео

Украинские воины из подразделения "Шершни Довбуша" провели яркую "демилитаризацию" оккупантов на одном из направлений фронта. Они уничтожили российский склад противотанковых мин с помощью одной только гранаты.

Видео дня

Взрыв был настолько ярким, что сами оккупанты в перехваченных переговорах назвали его "маленьким ядерным взрывом". Видео поражения вражеского склада показали на странице 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша в Facebook (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Большой ба-бах от одной гранаты! Шершни Довбуша попали во вражеский склад противотанковых мин. В полученных перехватах оккупанты назвали это "маленьким ядерным взрывом". В радиус взрыва попала российская боевая машина, которая там и осталась", – отмечено в комментарии к видео.

Напомним, 22 августа в Генштабе снова обновили данные по потерям оккупантов в войне против Украины. Накануне, 21 августа, ВСУ проредили армию РФ еще на 410 захватчиков и 102 единицы техники с вооружением.

Также сообщалось, что защитники точными ударами уничтожили "Тюльпан" и "Пион" врага под Бахмутом.