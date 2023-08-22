ВСУ проредили армию РФ еще на 410 наемников и 102 единицы техники с вооружением
Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали 410 российских захватчиков и 102 единицы их техники, вооружения. В частности, сожгли десятки ББМ и артсистем, а еще обезвредили три воздушных цели.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные подчеркнули, что данные по потерям оккупационного войска постоянно уточняются.
Так, с начала вторжения в Украину армия РФ больше всего потеряла личного состава – на утро 22 августа это уже 258 340 ее военнослужащих.
Кроме того, на украинской земле уничтожили тысячи единиц российской бронетехники, ракет и дронов. В частности, накануне бойцы ВСУ сожгли:
– 31 артиллерийскую систему (всего 5295);
– 30 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7722);
– 27 боевых бронированных машин (8476);
– четыре танка (4362);
– три БПЛА оперативно-тактического уровня (4312);
– три единицы специальной техники (797);
– две РСЗО (721);
– два средства ПВО (491).
Также в списке потерь ВС РФ числится 1406 крылатых ракет, 316 вертолетов и 315 самолетов, 18 кораблей/катеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, воины Сил обороны несколькими точными ударами уничтожили вражеские миномет 2С4 "Тюльпан" и пушку 2С7 "Пион" под Бахмутом. Вместе с сожженным железом враг понес потери убитыми и ранеными.
В то же время бойцы бригады быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж" под Бахмутом отбили мощную атаку оккупантов. В ходе боя украинские защитники уничтожили три танка и три боевых машины пехоты ВС РФ.
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