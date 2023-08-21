Устроили 'фейерверк': ВСУ точными ударами уничтожили 'Тюльпан' и 'Пион' врага под Бахмутом. Видео

Воины Сил обороны несколькими точными ударами уничтожили артиллерию, из которой оккупанты обстреливали украинские позиции на Донетчине. Вместе с сожженным железом враг понес потери убитыми и ранеными.

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Тяжелые российские системы выследили бойцы 3-го полка Сил специальных операций на Бахмутском направлении, а их побратимы нанесли поражение. В Telegram-канале ССО показали видео результата совместной работы защитников (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что во время разведки местности операторы-спецназовцы обнаружили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм.

Возле этой техники дрон зафиксировал и живую силу армии РФ. С нее оккупанты работали по позициям ВСУ.

Координаты выявленных целей операторы группы специального назначения ССО передали артиллерии Сил обороны и корректировали ее огонь. Этот "фейерверк" и попал на видео.

По данным разведки, в результате артиллерийского удара российская техника была уничтожена, а враг понес потери.

Радиоперехват РЭР Сил обороны записал крики оккупантов, которые в панике передавали информацию о тяжелых "300-х" и "200-м", а также просили своих товарищей-захватчиков эвакуировать их с места обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил обороны Украины показали эффектные удары по колонне вражеской военной техники на Бахмутском направлении. В результате этой операции оккупанты потеряли два танка, БМП и немного пехоты.

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