Минус танки и БМП: в ВСУ показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом. Видео

Силы обороны Украины показали эффектные удары по колонне вражеской военной техники на Бахмутском направлении. В результате этой операции оккупанты понесли потери.

Видео дня

Ролик распространил в Twitter "Оперативный ВСУ". Кадры "бавовны" сняты с воздуха нашим дроном (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Защитники Украины выявили технику противника и смогли нанести российским захватчикам урон. Колонна ВС РФ уменьшилась на два танка и два БМП. Также зацепило неопределенное количество вражеской пехоты.

Отметим: на видео четко видно, как выглядит линия фронта в Украине. Земля вокруг просто усеяна воронками от различных снарядов.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Защитники нашей страны на протяжении 19 августа ликвидировали в боях по меньшей мере 460 российских наемников. Всего за все время полномасштабного вторжения – 257 470 врагов.

– Также за сутки украинские Герои уничтожили 98 единиц техники и вооружения ВС РФ. Детали можно найти в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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