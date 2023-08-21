Минус танки и БМП: в ВСУ показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом. Видео
Силы обороны Украины показали эффектные удары по колонне вражеской военной техники на Бахмутском направлении. В результате этой операции оккупанты понесли потери.
Ролик распространил в Twitter "Оперативный ВСУ". Кадры "бавовны" сняты с воздуха нашим дроном (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Защитники Украины выявили технику противника и смогли нанести российским захватчикам урон. Колонна ВС РФ уменьшилась на два танка и два БМП. Также зацепило неопределенное количество вражеской пехоты.
Отметим: на видео четко видно, как выглядит линия фронта в Украине. Земля вокруг просто усеяна воронками от различных снарядов.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
– Защитники нашей страны на протяжении 19 августа ликвидировали в боях по меньшей мере 460 российских наемников. Всего за все время полномасштабного вторжения – 257 470 врагов.
– Также за сутки украинские Герои уничтожили 98 единиц техники и вооружения ВС РФ. Детали можно найти в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.
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