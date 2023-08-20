ВСУ уничтожили за сутки 460 оккупантов, 33 артсистемы и 22 дрона врага

Защитники Украины на протяжении 19 августа ликвидировали в боях по меньшей мере 460 российских наемников. Также уничтожили 98 единиц техники и вооружения ВС РФ, среди которых несколько десятков воздушных целей.

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С начала войны на украинской земле нашли смерть уже 257 470 оккупантов. Данные о потерях врага обновил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы захватнического войска, накануне защитники сожгли еще 33 его артиллерийских систем (всего 5245), 11 боевых бронированных машин (8435) и шесть танков (4346).

Также были уничтожены три российских РСЗО (всех 717) и три средства ПВО (489), 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7680) и пять – спецтехники (790).

В небе защитники обезвредили 22 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (4304), которыми враг пытался атаковать наши города или вести разведку.

К тому же с начала вторжения на нашу землю армию РФ также лишили 1406 крылатых ракет, 316 вертолетов, 315 самолетов, 18 кораблей/катеров.

Накануне в ОК "Юг" известили, что за сутки Силы обороны юга уничтожили 10 лодок диверсионно-разведывательных групп врага, крупнокалиберную пушку и пять единиц автобронетанковой техники. Кроме того, было ликвидировано 40 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19 августа российские террористические войска атаковали Украину 17 ударными БПЛА Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 15 "Шахедов".

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